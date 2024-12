Fides zavrača presojo Računskega sodišča glede standardov in normativov iz modre knjige RTV Slovenija Fides in ZZZS si nasprotujeta glede prenove glavarinskih količnikov. ZZZS meni, da je sistem količnikov del standardov in normativov modre knjige, ki po ugotovitvah Računskega sodišča niso objektivni. Fides meni, da Računsko sodišče nima pristojnosti.

