Nikolić po četrti zaporedni zmagi: Tekmo smo enostavno morali dobiti 24ur.com Ljubljančani so na stoženskem parketu znova prikazali zavzeto in energično predstavo. Košarkarji Cedevite Olimpije so doma na obračunu 10. kola rednega dela BKT EuroCupa z rezultatom 103:96 premagali U-BT Cluj-Napoco. Za zmaje je to četrta zaporedna zmaga, šesta v rednem delu Evropskega pokala in tretja zaporedna po tekmovalnem premoru.

