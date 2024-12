Cedevita Olimpija ugnala Romune za novo zmago v evropskem pokalu 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so v 10. krogu evropskega pokala v Stožicah s 103:96 ugnali romunsko Cluj Napoco. Ključno prednost pred gosti so si zagotovili v tretji četrtini, ko so povedli za deset točk, v zadnjih minutah tekme pa so uspeli zadržati nalet Romunov.To je za Ljubljančane že četrta zmago zapored, dve so dosegli v ligi Aba, dve pa v evropskem pokalu.

