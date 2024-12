Besede Zmaga Sagadina se zlatijo Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije so se v torek podpisali pod svojo tretjo zaporedno zmago v zadnjih šestih dneh. Slovenski prvaki so s 103:96 ugnali Cluj-Napoco in prišli do izjemno pomembne in skupno šeste zmage v letošnji sezoni Eurocupa, hkrati pa so po vrnitvi trenerja Zvezdana Mitrovića še brez praske.

Sorodno











Omenjeni Cedevida Olimpija

Zmago Sagadin Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tatjana Bobnar

Luka Dončić

Stojan Zdolšek

Branko Lobnikar