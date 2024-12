V občini Straža se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena avtobus in tovornjak. Voznik tovornjaka in potnik na avtobusu sta bila v nesreči lažje poškodovana, 50-letni voznik avtobusa pa je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic prometne nesreče cesta Straža — Novo mesto pri Jurki vasi ostaja zaprta.