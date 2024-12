Tragedija: V Sloveniji umrl voznik avtobusa Lokalec.si Ob 12.46 so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči z udeležbo tovornega vozila in avtobusa na cesti v Jurki vasi. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov s kraja sta bila v nesreči udeležena voznik tovornega vozila in voznik avtobusa, v katerem se je času nesreče nahajal en potnik. Po prvih informacijah lažje poškodovanega 58-letnega voznika tovornega vozila in prav tako l ...

