V nedeljo napovedana večja količina snega. Snežilo bo vse do nižin. RTV Slovenija V noči na nedeljo se bodo padavine okrepile. "Meja sneženja se bo verjetno spustila do nižin. Gotovo bo snežilo na Gorenjskem in v severni Sloveniji. Za južno in vzhodno pa napovedi še niso povsem gotove," je za Val 202 povedal vremenoslovec Urban Žagar.

