V nedeljo močna burja, padavine, ohladitev in ponekod sneg RTV Slovenija Arso je zaradi močne burje, ki bo od nedelje dopoldne do ponedeljka na Primorskem pihala s sunki nad 100 kilometrov na uro, za to območje izdal oranžno opozorilo. V nedeljo se bo čez dan ohladilo, zato se bo meja sneženja spuščala.

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Lanišek

Miha Hrobat

Timi Zajc

Janez Janša