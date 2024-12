Ponoči in zjutraj bodo v zahodni polovici Slovenije možne manjše padavine, po nižinah povečini kot dež. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V nedeljo bo oblačno. Občasne padavine se bodo od zahoda in juga širile proti vzhodu in do večera zajele tudi Prekmurje. Po nižinah v notranjosti bo deloma snež ...