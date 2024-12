Uporniki so zasedli mesto Hama v Siriji, Asadova vojska se je morala umakniti Demokracija Piše: C. R., STA Asadova vojska, ki jo podpira Rusija; v Siriji so prisotni predvsem vojaki Wagner, je prvič po izbruhu vojne v državi leta 2011 izgubila nadzor nad mestom Hama na zahodu Sirije. V mesto so po intenzivnih spopadih vstopili uporniki Hajat Tahrir al Šam, ki so po lastnih navedbah iz tamkajšnjega zapora izpustili več sto zapornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V

