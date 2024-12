Sirski uporniki se bližajo mestu Homs Primorske novice Uporniške skupine se bližajo mestu Homs, ki je njihov naslednji cilj po zavzetju Alepa in Hame, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice in dodal, da so od Homsa oddaljene le pet kilometrov. Sirska vojska si še naprej prizadeva ustaviti napredovanje upornikov in je ob pomoči ruskih sil izvedla nove zračne napade v provinci Hama.

