Sirski uporniki se v siloviti ofenzivi proti režimu predsednika Bašarja Al Asada hitro približujejo Damasku. Potem ko so danes že zavzeli mesta okoli prestolnice, so po lastnih navedbah začeli obkoljevati tudi glavno mesto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ofenzivi sirskih upornikov proti sirskemu režimu se že vrstijo pozivi držav in organizacij, naj njihovi državljani oz. osebje Sirijo zapustijo.