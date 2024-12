Zaposleni v devetih Volkswagnovih tovarnah v Nemčiji bodo v ponedeljek ponovno stavkali, so napovedali v sindikatu IG Metall. Tokrat bodo stavkali po štiri ure, potem ko so ta ponedeljek delo prekinjali za po dve uri. Sindikat nasprotuje zaprtju tovarn in množičnemu odpuščanju.



Več na Svet24.si