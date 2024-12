Osumljeni za umor na Brdu v Ljubljani privedeni k preiskovalnemu sodniku Primorske novice Preiskovalci NPU so tri osumljene za nedavni umor na Brdu v Ljubljani danes popoldne privedli k preiskovalnemu sodniku. Moški so osumljeni kaznivih dejanj umora, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, je na novinarski konferenci povedal direktor NPU Darko Muženič.

