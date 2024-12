Arsenal na gostovanju pri Fulhamu le do točke 24ur.com Nedeljski spored angleškega prvenstva je v začetku popoldneva prinesel tri obračune. Arsenal je na gostovanju pri Fulhamu le remiziral z 1:1, z delitvijo točk se je končala tudi tekma med Leicestrom in Brightonom (2:2), Bournemouth pa je po zadetkih v 86. in 95. minuti ugnal Ipswich in med angleško elito zmagal še tretjič zapored (1:2).

