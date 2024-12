Chelsea po preobratu dobil derbi s Tottenhamom RTV Slovenija Nogometaši Chelseaja so po zaostanku z 0:2 na koncu dobili mestni obračun pri Tottenhamu in slavili s 4:3. Z zmago spet zasedli drugo mesto v Premier ligi, potem ko je Arsenal pri Fulhamu zgolj remiziral (1:1) in zdaj zaostaja za dve točki.

