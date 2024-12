Jesenski prvaki Prve lige Telemach so nogometaši Olimpije. Ljubljančani so do odhoda na skoraj dvomesečni tekmovalni premor nabrali 39 točk. Nogometni klub Celje je pri 31 točkah, zadnjo so včeraj osvojili na tekmi 18. kroga, ko so na stadionu Z’dežele gostovali Domžalčani. Tekma se je končala z 2:2.

Nogometaši Celja so to jesen na 18 ligaških tekmah zmagali devetkrat, štirikrat so igrali neodloč ...