Šest dni po mafijskem umoru je policija razkrila podrobnosti hitre in uspešne preiskave Primorske novice S sledilnikom so spremljali gibanje, našli in hladnokrvno likvidirali Satka Kekića, ravno sledilnik, ki so ga policisti odkrili na njegovem avtu, pa jih je tudi izdal. Trojico osumljenih mafijskega umora pred dobrim tednom v Ljubljani so specialci in kriminalisti ujeli, po zaslišanju pa so ostali za rešetkami sodnega pridržanja. Če jim bodo dejanja dokazali na sodišču, jih čakajo doge zaporne kazni.

