FOTO: To so predmeti, ki jih je policija zasegla v povezavi z umorom Lokalec.si V obsežni kriminalistični preiskavi je policija šest dni po izvršitvi umora v Ljubljani prijela tri osumljene osebe. Pri tem so bile izvedene obsežne hišne preiskave. V preiskavah so zasegli velike količine prepovedanih drog, orožja in druge predmete, ki kažejo na organizirano kriminalno dejavnost. Prijetje osumljencev Kot je pojasnil direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) David Muženič, ...

