V Asadovi garaži več kot 40 luksuznih vozil, med njimi tudi ferrari F50 24ur.com Sirski predsednik Bašar Al Asad je pobegnil iz države in skupaj z družino odpotoval v Moskvo, kjer so jim odobrili azil iz humanitarnih razlogov. V Siriji je medtem ostalo več kot 40 njegovih luksuznih vozil, ki so parkirana v ogromni garaži blizu predsedniške palače v Damasku. Posnetki, objavljeni na spletu, med drugim prikazujejo rdečega ferrarija F50, ki je vreden več kot tri milijone dolarjev...

