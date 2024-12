ZN: Izrael z vdorom na Golansko planoto krši sporazum s Sirijo Primorske novice Prisotnost izraelske vojske v tamponskem območju na zasedeni Golanski planoti pomeni kršitev sporazuma med Izraelom in Sirijo iz leta 1974, so danes sporočili Združeni narodi, potem ko so izraelske sile izvedle več napadov na Sirijo in vstopile v tamponsko območje na robu zasedene Golanske planote ob meji med državama.

