Posekana drevesca iz slovenskih gozdov, namenjena praznični okrasitvi, morajo biti letos med prevozi in prodajo označena z nalepko modre barve, na kateri je letnica 2024. Iz gozda oziroma narave so pridobljena na gozdu in naravi prijazen način, zrasla so brez dodatnega vlaganja energije in vode ter brez uporabe pesticidov.