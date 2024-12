Naberete lahko največ dva kilograma mahu, drevesca morajo imeti modro nalepko SiOL.net Pred vrati je božični čas, ko bodo v številnih slovenskih domovih postavili novoletno drevesce in jaslice. Zavod za gozdove Slovenije ob tem opozarja, da lahko v gozdu naberemo največ dva kilograma mahu in ga ne smemo odvzeti z več kot ene petine površine, novoletna drevesca, ki so bila posekana v slovenskih gozdovih, pa morajo med prevozom in prodajo biti označena z modro nalepko. Kupci lahko le...

