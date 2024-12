Letos so novoletna drevesca iz slovenskih gozdov označena z modro nalepko Vlada RS Kupci lahko letos novoletna drevesca, ki so bila posekana v slovenskih gozdovih, prepoznajo po modri nalepki z letnico 2024. Tako morajo biti označena med prevozi in prodajo, saj Zavod za gozdove Slovenije s tem usmerja pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih.

