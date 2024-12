Novomeščani v tesni končnici praznih rok iz Splita 24ur.com V tekmi 11. kroga košarkarske lige ABA sta se udarila Split in Krka. Šlo je za obračun sosedov na tabeli in hkrati za pomembno tekmo v boju za obstanek. Novomeščani, ki so bili ves čas rezultatsko blizu morebitni zmagi, so na koncu morali priznati premoč. Dalmatincev in ostajajo pri treh zmagah v sezoni.

