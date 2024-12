Zmaji ujeli pravi ritem: 'Takšne zmage gradijo karakter' 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so po vihravem začetku sezone, polnem vzponov in padcev, očitno le ujeli pravo formo. Zmaga proti Spartaku iz Subotice je bila zanje že peta v nizu. Ljubljanski navijači, v Tivoliju se jih je zbralo tri tisoč, so svoje ljubljence po tekmi nagradili z glasnim aplavzom, čemur v tej sezoni še nismo bili priča.

