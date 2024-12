Ancelotti: Atalanta je ta hip morda celo najbolj 'vroča' v Evropi 24ur.com Atalanta iz Bergama je pod vodstvom izkušenega stratega Gian Piera Gasperinija pred dnevi prišla do devete zaporedne zmage in skupno 14 tekme brez poraza na vseh tekmovanjih. Zasedla je prvo mesto v Serie A in samozavestno pričakuje obračun Lige prvakov doma proti madridskemu Realu, ki nujno potrebuje kakšno točko v boju za preboj v izločilne boje. Prenos na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.30....

