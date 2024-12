V Tivoliju trem mladoletnikom zasegli več kot 300 kosov pirotehnike 24ur.com Policisti so sporočili, da so v Ljubljani skupini mladoletnikov v parku zasegli večjo količino pirotehnike. Zoper njih bodo podali obdolžilni predlog. Policisti opozarjajo, da nepremišljena in nepravilna uporaba pirotehnike lahko povzroči hude telesne poškodbe, ogroža varnost ljudi in živali ter onesnažuje okolje. Kršitev zakonodaje glede uporabe pirotehničnih izdelkov, zlasti tistih, katerih gl...

