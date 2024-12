Sedmošolcu zasegli pirotehniko, ki mu jo je prek spleta kupil oče 24ur.com Praznike ob koncu leta še vedno zaznamujejo tudi grozovite poškodbe zaradi neustrezne uporabe pirotehničnih sredstev. V tretjini vseh primerov gre za poškodbe rok, obraza, obraznega dela ter poškodbe sluha in vida. Največ poškodovancev je starih od 20 do 30 let, med njimi tudi 20-letni Ranko, ki mu je lani pirotehnično sredstvo, za katerega je kasneje izvedel, da je bilo izdelano doma, odtrgalo d...

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Tanja Fajon

Žan Mahnič

Nataša Pirc Musar