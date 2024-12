Na OŠ zasegli pirotehniko najtežje kategorije: učencu jo je naročil oče SiOL.net V letošnjem decembru so bili policisti iz osnovnih šol večkrat obveščeni, da so učenci v šolo prinesli prepovedana pirotehnična sredstva, tudi sredstva F3, ki veljajo za najtežjo kategorijo. V enem od primerov so ugotovili, da je pirotehnične izdelke kategorije F3, ki jih je v šolo prinesel sedmošolec, preko spleta naročil njegov oče. Zoper očeta so uvedli predlog o prekršku.

Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Tanja Fajon

Žan Mahnič

Aleksander Čeferin