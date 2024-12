V Celju se nadaljuje sojenje v zadevi Trenta, pred sodiščem znova napovedani protesti RTV Slovenija Na okrožnem sodišču v Celju se nadaljuje sojenje Janezu Janši, Branku Kastelicu in Klemnu Gantarju zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti. Pred sodno stavbo so ob tem znova napovedani protesti.

