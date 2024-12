Nedavne izboljšave bodo pripomogle k bolj učinkovitemu delu Veterinarsko higienske službe Vlada RS Veterinarsko higienska služba (VHS) skrbi za zbiranje in odvoz poginulih živali z različnih lokacij po vsej Sloveniji, za izvajanje nalog pa potrebuje zanesljiv in operativen vozni park. V zadnjih letih je bilo nabavljenih skoraj dve tretjini novih vozil, dogovor z upravljavci cest in železnic pa bo zagotovil učinkovit in varen prevzem povoženih živali.

