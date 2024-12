FOTO: Jožetu odpeljali prašiče, ostale so mu le še kokoši Svet 24 Na kmetijo Jožeta Grivca s Poljan pri Mirni Peči so včeraj v spremstvu policije prispeli inšpektorji in mu odpeljali približno 50 prašičev. Očitajo mu zanemarjanje živali.





