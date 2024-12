Odpoklic bio izdelka, zaradi možne prisotnosti nedovoljenega pesticida Lokalec.si Odpoklic: mešano sadje in oreščki Wellness Bio. Živilo je bilo odpoklicano zaradi možne prisotnosti nedovoljenega pesticida klorpirifos v rozinah, ki so del mešanice. Opis izdelka (tip/oznaka) Noberasco mešano sadje in oreščki WELLNES BIO 130 G.

Lot: L4071B Rok uporabe: 31.03.2025

Lot: L4095B Rok uporabe: 30.04.2025

Lot: L4123B Rok uporabe: 31.05.2025

Proizvajalec: NOBERASCO S.p.A., Italia

