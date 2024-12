Nedavne izboljšave bodo pripomogle k bolj učinkovitemu delu veterinarsko higienske službe Vlada RS Veterinarsko higienska služba (VHS) skrbi za zbiranje in odvoz poginulih živali z različnih lokacij po vsej Sloveniji, za izvajanje nalog pa potrebuje zanesljiv in operativen vozni park. V zadnjih letih je bilo nabavljenih skoraj dve tretjini novih vozil, dogovor z upravljavci cest in železnic pa bo zagotovil učinkovit in varen prevzem povoženih živali.

Sorodno









Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Kopitar

Boštjan Poklukar

Nataša Pirc Musar

Anže Logar