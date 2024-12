7-letni Matic potrebuje našo pomoč, starši dali vse prihranke, najeli posojila, a ni dovolj Lokalec.si V Društvu Viljem Julijan so skupaj s starši začeli akcijo zbiranja sredstev za sedemletnega Matica iz Škofje Loke. Ima hudo genetsko bolezen, Duchennovo mišično distrofijo. Ta hitro napredujoča bolezen povzroča propadanje mišic, kar vodi do paralize in prezgodnje smrti. Do nedavnega zdravljenje ni bilo mogoče, vendar je v ZDA na voljo novo gensko zdravilo, ki prinaša upanje. Skupaj z zdravljenjem ...

