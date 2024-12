V Društvu Viljem Julijan so začeli z akcijo zbiranja denarja za sedemletnega Matica, ki ima uničujočo in zelo redko genetsko bolezen, za katero do nedavnega ni bilo zdravila. V akciji želijo skupaj z dečkovimi starši zbrati 2,2 milijona evrov, da bo lahko v ZDA prejel zdravljenje z novo razvitim in odobrenim genskim zdravilom – gensko terapijo Elevidys, ki pa stane 3,2 milijona €.