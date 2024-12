Podrl zapornico na hrvaško-bosanski meji, pozneje pa trčil v blokado in umrl N1 Mlajši moški je ponoči brez ustavljanja prevozil enega od mejnih prehodov med Hrvaško in BiH, pri tem pa podrl rampo. Kmalu zatem se je zaletel v policijsko zaporo in v nesreči umrl.

Sorodno