22-letniku sprva zavrnili vstop na Hrvaško, a je policistom pobegnil 24ur.com Znanih je nekaj več podrobnosti sobotnega incidenta na hrvaško-bosanski meji, kjer je 22-letnik prebil zapornico, nato pa trčil v policijsko blokado in umrl. Hrvaška policija je sporočila, da so mladeniču zavrnili vstop v državo, a je kljub temu prečkal mejo. Policijske patrulje so mu sledile in ga večkrat neuspešno poskušale zaustaviti.

