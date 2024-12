22-letnik prebil zapornico na meji, nato trčil v policijsko blokado in umrl 24ur.com 22-letni voznik Golfa je v zgodnjih jutranjih urah z veliko hitrostjo zapeljal na mejni prehod Kamensko, prebil zapornico in nadaljeval z vožnjo proti BiH. Policisti, ki so se podali za njim, so mu pozneje postavili cestno blokado. Moški je vanjo trčil in zaradi hudih poškodb umrl.