198 klicev in številne intervencije mariborskih policistov v zadnjih 24 urah Lokalec.si Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel skupno 198 klicev, od tega je bilo 82 interventnih, ki so zahtevali posredovanje policistov. V tem času so policisti obravnavali: 11 kaznivih dejanj,

17 prometnih nesreč I. kategorije,

1 prometno nesrečo II. kategorije,

14 prijav kršitev javnega reda in miru (10 na javnem kraju in 4 v zasebnem prostoru). Voznik...

Sorodno









Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Ema Klinec

Anže Kopitar

Luka Dončić

Robert Golob

Nataša Pirc Musar