Dallas v Dončićevi režiji do odmevne zmage v San Franciscu 24ur.com V tekmi rednega dela košarkarske lige NBA sta se v San Franciscu udarila stara rivala Golden State Warriors - Dallas Mavericks. Obračun v Chase Centru je pripadel gostom (143:133). Za Dallas je Luka Dončić, ki mu je uspel nov trojni dvojček, dosegel kar 45 točk. V 38 minutah igre je imel še trinajst asistenc in enajst skokov. To je bila njegova najboljša predstava v tekoči sezoni.