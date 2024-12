Sprememba poslovnega časa med prazniki Vlada RS Spoštovane stranke obveščamo, da bo Ministrstvo za pravosodje, v skladu z določili 31. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 135/22, 77/23 in 24/24), na predpraznična dneva - v torek 24.12.2024 in v torek 31.12.2024 - zagotavljalo poslovni čas v času od 8:00 do 13:00 ure.

