Obvestilo Vlada RS V skladu z 31. členom Uredbe o upravnem poslovanju, obveščamo občanke in občane, da se v torek, dne 24.12.2024 in 31.12.2024, poslovni čas in uradne ure UE Celje začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 13.00 uri.

