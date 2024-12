Zagotavljanje uradnih ur in poslovnega časa na dan 24. december in 31. december 2024 Vlada RS Poslovni čas in uradne ure v torek, 24. decembra in torek, 31. decembra 2024, se bodo začele ob 8.00 in končale ob 13.00.

