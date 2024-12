K zadostnemu zvišanju minimalne plače pozval tudi sindikat Mladi plus Primorske novice V sindikatu Mladi plus so danes pozvali k ustreznemu zvišanju minimalne plače. Minister za delo Luka Mesec je medtem v državnem zboru v ponedeljek napovedal, da se bodo o vseh ukrepih v zvezi z minimalno plačo v začetku januarja pogovorili s socialnimi partnerji.

