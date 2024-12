'Če bo dvig minimalne plače minimalen, bo njena kupna moč znova padla' 24ur.com Potem ko je k ustreznemu zvišanju minimalne plače pred dnevi pozval poslanec Levice Miha Kordiš, so to storili še v sindikatu Mladi plus. Minister za delo Luka Mesec je medtem v DZ napovedal, da se bodo o vseh ukrepih v zvezi z minimalno plačo v začetku januarja pogovorili s socialnimi partnerji.

