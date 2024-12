S kriznimi namestitvami želijo preprečiti tragedije, kot so se že zgodile 24ur.com Vlada je na seji obravnavala tudi predlog novele zakona o socialnem varstvu. Sledi dogovoru o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v zdravstvu in socialnem varstvu. Ureja pa tudi krizne namestitve za starejše. Dokončno naj bi bil za obravnavo v DZ pripravljen v ponedeljek, je dejal minister za delo Luka Mesec.

Sorodno

















































Omenjeni Luka Mesec Najbolj brano Osebe dneva Luka Mesec

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Klemen Boštjančič

Tanja Fajon