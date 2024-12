Slovenski raziskovalni inštitut in Slovensko planinsko društvo Trst sta danes na najboljši način sklenila jubilejno leto. Mladostna petdeset- in stodvajsetletnik sta iz rok predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar v kongresnem centru na Brdu pri Kranju prejela red za zasluge v sklopu vsakoletne podelitve odlikovanj ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ga obeležujemo sicer 26. decembra. ...