Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na posebni slovesnosti pred dnevom samostojnosti in enotnosti podelila odlikovanja Republike Slovenije. Zlati red za zasluge sta prejela poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk in pediatrinja, psihiatrinja in humanitarka Anica Mikuš Kos.